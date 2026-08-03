Inter Miami recibe a Lionel Messi con un emotivo mensaje: “Bienvenido de vuelta, capitán”

Lionel Messi ya está de regreso con Inter Miami. El club estadounidense le dio una cálida bienvenida a su capitán a través de las redes sociales, donde publicó el mensaje: “Bienvenido de vuelta, capitán”, acompañado de imágenes del astro argentino tras su participación con la selección de Argentina en la Copa del Mundo.

El regreso del campeón del mundo marca el inicio de una nueva etapa con el conjunto de Florida, que espera recuperar a su principal referente para afrontar los desafíos de la segunda parte de la temporada. La presencia de Messi representa un impulso tanto en lo futbolístico como en lo anímico para un equipo que buscará mantenerse como protagonista en la Major League Soccer (MLS) y en las competiciones que disputa.

Durante su participación con la Albiceleste en la Copa del Mundo, el capitán argentino volvió a demostrar su liderazgo y calidad, siendo una de las piezas fundamentales del equipo. Ahora, toda su atención estará centrada nuevamente en Inter Miami, donde buscará seguir ampliando su legado.

La publicación del club rápidamente generó miles de reacciones entre los aficionados, quienes celebraron el regreso de su máxima figura y expresaron su entusiasmo por volver a verlo sobre el terreno de juego con la camiseta rosa.

Con Messi de vuelta, Inter Miami recupera a su líder dentro y fuera de la cancha, en un momento clave de la temporada en el que el equipo aspira a pelear por nuevos títulos y continuar consolidándose como uno de los protagonistas del fútbol estadounidense.