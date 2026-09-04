Inundaciones en China por tifón Saudel dejan barrios sumergidos y miles de rescatistas

Barrios enteros en la región autónoma de Guangxi quedaron parcialmente sumergidos por las intensas lluvias. Las autoridades movilizaron miles de rescatistas y embarcaciones para atender las comunidades aisladas.

Las precipitaciones asociadas al tifón Saudel afectaron también sectores de las provincias de Fujian y Zhejiang. Los equipos de emergencia utilizaron drones para localizar a personas atrapadas en viviendas y zonas rurales.

Las imágenes captadas por drones exhiben calles intransitables y edificios rodeados por enormes acumulaciones de agua. El rápido crecimiento de ríos y embalses complicó las labores de rescate en la región.