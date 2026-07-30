Inundaciones en India dejan víctimas mortales muertos y damnificados en el estado de Assam

Al menos 41 personas han perdido la vida y 30.000 damnificados han sido alojados en 150 campamentos habilitados por las autoridades en el estado de Assam, noreste de India, tras las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que han afectado varias zonas del país durante la temporada del monzón, que se extiende de junio a septiembre.

Equipos de rescate han sido desplegados en los lugares más afectados para realizar la búsqueda de personas desaparecidas y atender las emergencias, mientras que las lluvias han destruido infraestructuras y viviendas, dejando a miles de familias damnificadas.

Las inundaciones y deslizamientos son fenómenos recurrentes en India durante esta época del año, según los meteorólogos, pero la magnitud de los daños en esta ocasión ha requerido una respuesta urgente de las autoridades para proteger a la población.