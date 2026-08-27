Inundaciones en Nepal dejan 165 muertos y 700 turistas desaparecidos

La cifra de víctimas mortales asciende a 165 y 700 turistas, 291 extranjeros, siguen sin ser localizados tras el desborde de un río en Nepal. Las autoridades advierten que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

Un torrente de lodo y escombros sepultó edificios a su paso, lo que desencadenó una intensa búsqueda de sobrevivientes. El ejército nepalí rescató a 144 personas mediante helicópteros en distintas zonas. Un video difundido por la policía muestra el momento en que el río arrasó varias casas en el distrito de Rasua, y otras imágenes evidencian la magnitud de la inundación.

Las agencias de la ONU, incluido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, movilizaron personal y suministros para asistir a las autoridades. El monzón, intensificado por el cambio climático, provoca con frecuencia este tipo de desastres en el sur de Asia.