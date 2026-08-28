Jonathan Loaisiga brilla con Diamondbacks en MLB 2026

El lanzador nicaragüense Jonathan Loaisiga continúa su destacada temporada 2026 con los Diamondbacks de Arizona, sumando su relevo número 55 y manteniendo una efectividad de 2.53, además de conseguir un ponche en su más reciente aparición ante los Gigantes de San Francisco.

El pitcher, que tiene un balance de 5 victorias y 3 derrotas en lo que va de campaña, ha lanzado 53 tercios de entrada, consolidando un resurgir en su carrera después de que los Yankees de Nueva York lo dieran de baja por lesiones y operaciones en su brazo.

Arizona le brindó una nueva oportunidad y Loaisiga ha respondido con números consistentes, lo que podría abrirle la puerta para renegociar un mejor contrato al finalizar la temporada.