Joven recibe bala en la cabeza al intentar evitar robo de su novia en Brasil

Cámaras de vigilancia captaron el momento del forcejeo en la zona sur de São Paulo.

Un joven de 28 años identificado como Eduardo se encuentra en coma inducido tras recibir un disparo en la cabeza al defender a su novia de dos asaltantes. El hecho ocurrió en la zona sur de São Paulo, Brasil, y fue registrado por una cámara de seguridad.

Eduardo observaba a su novia retirarse cuando fue interceptada por dos sujetos que la arrinconaron contra la acera para robarle el teléfono. Al percatarse, el joven acudió rápidamente y logró derribar a los sospechosos, pero durante el forcejeo uno de ellos le disparó a la cabeza.

La bala quedó alojada cerca de uno de sus ojos, según reportó el personal de emergencias que lo trasladó a un hospital. El joven permanece en estado grave bajo coma inducido en el centro médico.