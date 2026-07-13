Joven, de 18 años, fue asesinada a puñaladas y dejada flotando en la laguna Las Vegas de Nueva Guinea

Gran consternación y a la misma vez indignación ha generado la muerte que sufrió María Vanesa González Rodríguez, de 18 años, tras ser encontrada flotando boca abajo la tarde de este domingo en las aguas de la laguna Las Vegas, en el municipio de Nueva Guinea, Costa Caribe Sur.

El cuerpo de la víctima presentaba un avanzado estado de descomposición y múltiples heridas en su abdomen ocasionadas con arma blanca que dejaron expuestos sus órganos. Además, en su cuello presentaba signo de violencia, por lo que se presume que también fue estrangulada.

Quienes lograron ver el cuerpo en estado de descomposición describen la escena como atroz, además lamentan como los sueños de una joven fueron arrebatados de manera cruel, ante este suceso autoridades policiales detuvieron al sujeto Óscar de Jesús Leiva Díaz, de 38 años, conocido con el alias de “Chuchuca”, quién trabaja como lustrador. Información preliminar destaca que el pasado viernes fue visto con la victima antes de ser reportada como desaparecida.

Tras las primeras investigaciones de la Policía, el cadáver fue trasladado a la morgue del hospital Jacinto Hernández. El hallazgo ha generado alarma entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que los alrededores del centro recreativo Las Vegas se han convertido en un punto de inseguridad ciudadana por la presencia de jóvenes en situación de riesgo por el consumo de alcohol y sustancias prohibidas.

Por Jairo Castillo.