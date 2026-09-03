Joven de 18 años muere tras derrapar y golpearse la cabeza en Managua

Un trágico accidente en el barrio José Dolores Estrada, Distrito 6 de Managua, cobró la vida de Johan Humberto Avellán Nicaragua, de 18 años, cuando la motocicleta que conducía a exceso de velocidad impactó contra un perro que se cruzó en su camino, según testigos del hecho.

El joven, quien no portaba licencia de conducir y llevaba el casco mal ajustado, derrapó varios metros y se golpeó la cabeza contra una cuneta, y los vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Alemán Nicaragüense, donde los médicos confirmaron su fallecimiento al momento de su ingreso.

Los habitantes de la zona, consternados por la tragedia, exigieron a las autoridades la instalación de reductores de velocidad, señalando que la vía es utilizada como pista de carreras por jóvenes y que las unidades de transporte urbano colectivo transitan a velocidades peligrosas.