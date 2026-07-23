Joven de 24 años sufre tres fracturas de columna al caerle poste de cancha en India

Un joven de 24 años resultó gravemente herido cuando el poste de una cancha de baloncesto colapsó de forma repentina y cayó sobre él mientras compartía un momento ameno con amigos en un condominio de la ciudad de Gurgaon, India, sufriendo tres fracturas graves en la columna que lo mantienen en condición delicada, según informaron familiares.

Los allegados trasladaron al afectado de urgencia a un hospital, donde permanece hospitalizado, mientras que los habitantes de la zona y la familia del joven exigen una investigación y denuncian negligencia en el mantenimiento de las áreas comunes del condominio.

El accidente, que por poco se convierte en una tragedia mayor, ha generado indignación entre los vecinos por la falta de cuidado de la infraestructura deportiva.