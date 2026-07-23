Joven embarazada con siete meses de gestación muere en accidente de tránsito en el departamento de Rivas

La joven Ana Lucrecia Molina Flores, de 19 años de edad, originaria de la comarca El Limonal, municipio de Potosí del departamento de Rivas, falleció la noche de este miércoles a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del auto hotel Love Deluxe, en el municipio de Potosí.

Ana Lucrecia, quién tenía siete meses de gestación, viajaba como acompañante de su novio, Eldys Cruz López, de 20 años de edad, originario de la comarca El Cocal, municipio de Buenos Aires. Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo scooter, marca Genesis Lucky, cuando colisionaron contra un camioncito que transporta estudiantes por causas que continúan siendo investigadas por las autoridades.

Tras el impacto, la joven sufrió severos golpes, principalmente en la cabeza, mientras que su pareja pedía desesperadamente ayuda para que fuera trasladada de inmediato a un centro asistencial. Los dos fueron auxiliados por personas que se encontraban en la zona y llevados en una camioneta particular al Hospital Gaspar García Laviana.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Ana Lucrecia y su bebé fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

Por Steven Estrada.