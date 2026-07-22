Joven es herido con un cuchillo y golpeado por dos delincuentes que lo despojaron de su dinero en el mercado Israel Lewites

Después de un gustazo un trancazo dice un sabio refrán y esa experiencia la vivió Carlos Iván Rivas, de 25 años de edad, tras ingerir licor en un bar en la Cootran del mercado Israel Lewites dos sujetos se le acercaron para despojarlo de sus pertenencias personales, al enfrentarse a golpes le propinaron una tremenda paliza y dos cuchilladas, una de ellas le provocó una herida en el cuello.

El infortunado es originario del municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega supuestamente arribó a Managua para retirar una bicicleta que la compró en línea, sin embargo fue víctima de estafa porque el objeto nunca llegó al punto acordado.

La víctima fue atendida por un equipo de emergencia y trasladado a un centro asistencial. Sus agresores huyeron con aproximadamente 1,500 córdobas.

Por Jairo Castillo.