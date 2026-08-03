Joven muere al estrellar su camioneta contra una casa en Ticuantepe

Erlin Junior García Lara, de 29 años, falleció la madrugada del lunes al perder el control de su camioneta y precipitarse a una pendiente, estrellándose contra una vivienda ubicada en el kilómetro 27.6 de la carretera Ticuantepe-San Juan de La Concepción, en el departamento de Masaya, según relatos de testigos presenciales.

Agentes de criminalística realizan el peritaje para determinar las causas exactas del percance vial que dejó cuantiosos daños materiales, mientras los habitantes del sector auxiliaron a la víctima y confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las fracturas y heridas.

El joven, quien se dirigía a su casa en el momento del accidente, deja a un niño sin cuidado paterno, y sus honras fúnebres se realizarán en la iglesia bíblica Monte Santo en San Juan de La Concepción.