Joven muere tras ser expulsado de moto y enredarse en alambres de púas en Nueva Segovia

J. Oliva Salgado perdió la vida la madrugada de este viernes en el kilómetro 255 de la comunidad Las Cruces, Nueva Segovia, cuando la motocicleta en la que viajaba junto a José Ángel de 19 años impactó contra una valla de seguridad y su cuerpo salió expulsado, quedando enredado en una cerca de alambres de púas a la orilla del camino.

Según versiones extraoficiales, ambos jóvenes se desplazaban bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo.

Oliva Salgado falleció en el trayecto al centro de salud debido a la gravedad de sus lesiones, mientras Jarkín permanece bajo observación médica y la Policía Nacional realiza el peritaje correspondiente.