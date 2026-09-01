Joven nicaragüense mata a puñaladas a prima que lo alojaba en Texas

Jaykel Vanegas Martínez, de 21 años y originario de Nicaragua, fue acusado de asesinato por la muerte de su prima Marjorie Martín, también nicaragüense, a quien apuñaló repetidamente mientras dormía en la vivienda que compartían en Fort Worth, Texas, según una declaración jurada citada por medios locales.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, y el acusado habría consumido crack en el balcón antes de cometer el crimen, y tras el ataque se bañó, se cambió de ropa y huyó del lugar, según su propio relato a los investigadores.

La víctima, quien le había brindado alojamiento y apoyo con comida y ropa, intentó defenderse y pidió que se detuviera, pero fue declarada sin vida en el lugar por oficiales del Departamento de Policía de Fort Worth, y el sospechoso fue detenido horas después.