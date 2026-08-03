Joven nicaragüense muere al ser apuñalado por un hombre y su hijo en un bar de Costa Rica

Una riña en el interior de un bar en Guatuso, Alajuela, Costa Rica, acabó con la muerte del nicaragüense Yerling Antonio Hernández Martínez, de 24 años, quién recibió una puñalada propinada por un sujeto con el que sostuvo una acalorada discusión.

Según testigos el altercado fue protagonizado por dos nicaragüenses que serían hermanos y dos costarricenses padre e hijo, uno de estos últimos saco un cuchillo y agredió a la víctima, causando una herida en la parte baja de la espalda, provocándole la muerte, mientras el otro connacional sufrió heridas, por lo que fue llevado a un hospital.

Según el reporte brindado por la Cruz Roja, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada de este domingo 2 de agosto. Las personas que se encontraban dentro del establecimiento evitaron que los dos hombres involucrados en el enfrentamiento escaparan y los retuvieron hasta la llegada de oficiales de la Fuerza Pública, quienes se encargaron de trasladarlos a una estación.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó del levantamiento del cuerpo y han dado inicio a las indagaciones necesarias, con el fin de determinar las causas de lo sucedido. Los nicaragüenses son originarios de la comunidad de Montes Verdes de Camoapa.

Por María Esther Ordoñez.