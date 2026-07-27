Joven resulta gravemente lesionado al perder el control de su moto en Managua

Un joven de 21 años, identificado como Ricardo José Urbina, resultó gravemente lesionado al perder el control de la motocicleta que conducía en una calle de la comarca Las Agüitas, en Managua.

El accidente ocurrió cuando el joven, que no portaba casco ni camisa, quedó inconsciente a un lado de la vía.

Un grupo de conductores que transitaba por la zona lo auxilió y lo trasladó en un vehículo particular al Hospital Manolo Morales, donde permanece en estado delicado de salud.

Extraoficialmente se conoció que el joven era perseguido por varios sujetos en motocicleta que intentaban despojarlo de su medio de transporte, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Oficiales de Tránsito investigan las causas del incidente para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo o no participación de terceros en el siniestro.