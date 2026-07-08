Joven será procesada por parricidio tras lanzar a su pareja a un cauce en Managua

Ana Luisa Acuña Muñoz, de 22 años, será procesada por el delito de parricidio tras la muerte de su pareja sentimental, Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años.

El crimen ocurrió el 9 de junio en el barrio La Primavera, Managua. La joven presuntamente apuñaló a la víctima y la lanzó a un cauce; su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el lago de Managua.

El juicio está programado para el 29 de julio. La pareja tenía un mes de relación, y la hija de la víctima declaró que su padre sufría maltratos constantes.