Juan Carlos Castillo es el inhumano sujeto que mata a perros, gatos y gallinas al darles comida envenenada en Batahola Sur

Este hombre es considerado el psicópata del barrio Batahola Sur de Managua por su historial, ha causado la muerte de más de 10 perros, varios gatos y al menos 74 gallinas, ya sea que les tira pellejo envenenado o les impacta balines.

Cada vecino de este sector del gimnasio Family Gym ha sido víctima del abuso de este sujeto identificado como Juan Carlos Castillo, quién además riega aceite en la acera frente a su casa para que ninguna mascota se acerque.

Lleva cometiendo las atrocidades desde hace dos años, pero el más reciente acto fue en este fin de semana, un perro, de cinco meses de vida, murió tras comerse el veneno que el sujeto arrojó en un callejón, el hecho quedó registrado en video en el que además se ve colocar el pellejo en muros para que gatos también mueran.



Castillo, quién desde su porche, negaba al principio las acusaciones, terminó confirmando ser el autor de los aberrantes casos, dio la indignante explicación de que los ha matado porque le molesta que los animales lleguen a su casa y que sus vecinos son descuidados al sacarlos a la calle.



Los vecinos interpusieron su formal denuncia ante las autoridades policiales, en Nicaragua existe la Ley 747, Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Silvestres Domesticados, pero aún no está reglamentada, lo que limita severamente su aplicación práctica en el país.

Por Kathy Molina.