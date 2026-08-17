Jugador de fútbol muere al estrellar su moto contra un furgón en San Francisco Libre

Por Jairo Castillo.

Un joven motociclista, de 24 años, identificado como Elvio Josué Hernández falleció de forma violenta la tarde de este domingo tras colisionar de frente contra una rastra en las cercanías de una gasolinera que se ubica en el kilómetro 77 de la carretera que conduce de Tipitapa a San Francisco Libre del departamento de Managua.

El trágico accidente ocurrió cuando la víctima se desplazaba a bordo de su motocicleta. Según informes preliminares, el joven perdió el control del medio de transporte por causas que aún se investigan e invadió el carril contrario, impactando frontalmente contra una rastra que circulaba en su respectiva vía y con preferencia vehicular. La pierna izquierda quedó desprendida e incrustada entre la parte delantera del cabezal y de la motocicleta.

Debido a la fuerza del choque el motociclista sufrió lesiones de gravedad, una fractura expuesta de su extremidad inferior derecha, lesión en su brazo derecho y graves heridas en la cabeza, provocándole la muerte inmediata en el lugar del accidente.

De forma extraoficial se conoció que Elvio era originario del sector conocido como El Puerto, en San Francisco Libre y que era una persona conocida en su comunidad, donde lideraba un equipo de fútbol local y portaba el número 19 en su camiseta.

Agentes de la Policía se presentaron al sitio para realizar el croquis del percance y determinar las responsabilidades. El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue como parte del procedimiento legal establecido para los fallecidos en accidentes de tránsito.