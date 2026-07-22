Jugador de fútbol queda gravemente lesionado al ser atropellado por un bus en Managua

El jugador de fútbol de primera división del equipo Walter Ferreti, Renato Punyed, quedó gravemente lesionado al chocar la moto que conducía contra un bus de la ruta 120 de Managua.

El accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles cerca de consulado de Costa Rica cuando el motorizado avanzaba y el bus iba a girar en el semáforo del sector. Las autoridades policiales investigan las circunstancias del incidente vial.

Al lugar llegaron técnicos en emergencias médicas a darle primeros auxilios para luego trasladarlo a un hospital.