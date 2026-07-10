Juigalpa: Hombre muere en su casa tras negarse a ir al hospital por accidente

Rudy Huerta Bravo, de 47 años, fue encontrado muerto en el interior de su habitación en el barrio La Morenita número 2 de Juigalpa, Chontales, luego de presentar fuertes dolores en el cuerpo como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 3 de julio, según informaron familiares y autoridades policiales.

Los familiares señalaron que el hombre se rehusó a recibir atención médica en el hospital de la ciudad después del percance vial, que ocurrió en el mismo barrio.

Un vecino fue quien alertó sobre el fallecimiento tras escuchar quejidos en la vivienda. Al lugar del hallazgo se presentó un equipo técnico de la Policía de Chontales para realizar las investigaciones pertinentes.