Juigalpa: Mujer queda lesionada en choque de moto contra camión

Una mujer que viajaba como pasajera en una motocicleta resultó lesionada tras impactar contra un camión en el barrio San Antonio de Juigalpa, en la salida a Ciudad Rama, cuando el conductor de la moto intentó aventajar en una intercepción según testimonios de vecinos.

El accidente ocurrió cerca de la parada de la ruta del sector, y la mujer, quien labora en una plaza de la zona, se dirigía a su centro de trabajo al momento del siniestro.

El estado de salud de la lesionada no ha sido confirmado oficialmente, y el motociclista no quiso referirse a lo sucedido, por lo que agentes de tránsito determinarán las responsabilidades.