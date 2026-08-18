Julián Álvarez se pierde el debut del Atlético de Madrid ante el Málaga por falta de ritmo físico

Julián Álvarez no jugará este miércoles 19 de agosto el debut del Atlético de Madrid en LaLiga ante el Málaga, debido a que todavía no ha recuperado su ritmo físico tras reincorporarse recientemente a los entrenamientos luego de sus vacaciones posteriores al Mundial 2026. Diego Simeone confirmó que el delantero argentino no está en condiciones de iniciar la temporada y señaló que necesita más tiempo de preparación para alcanzar su mejor nivel.

La ausencia de Álvarez había generado especulaciones sobre una posible salida del conjunto rojiblanco, especialmente ante los rumores que lo vinculan con el Barcelona. Sin embargo, Simeone fue contundente al referirse a su futuro y respaldó la postura del Atlético de Madrid, asegurando que el club cuenta con el atacante para esta temporada y que su ausencia en el debut no está relacionada con una decisión sobre su continuidad.

El delantero argentino, de 26 años, llegó al Atlético de Madrid en 2024 procedente del Manchester City y se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo dirigido por Simeone. Su regreso a la competición será uno de los temas de atención en las próximas jornadas, mientras el técnico argentino busca llevarlo progresivamente a su mejor condición física.

El Atlético de Madrid afrontará así su estreno liguero sin una de sus principales figuras y deberá esperar para volver a contar con Álvarez, quien apunta a reincorporarse al equipo en los próximos compromisos una vez que complete su preparación física.