Justin Bieber: un segundo lugar en concurso local a los 12 años marcó el inicio de su carrera

Justin Bieber, nacido el 1 de marzo de 1994 en Canadá, demostró desde muy pequeño un gran interés por la música y aprendió de manera autodidacta a tocar varios instrumentos, un talento que lo llevaría a participar a los 12 años en un concurso de canto local donde obtuvo el segundo lugar, un hito que marcó el inicio de su exitosa carrera musical.

Ese momento fue el punto de partida de una trayectoria que lo consolidó como una de las figuras más influyentes del pop mundial, con 5 álbumes de estudio, millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

La historia de Bieber ejemplifica cómo una oportunidad local puede transformarse en un fenómeno global.