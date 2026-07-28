Karina Torres y Fede Vigevani cuentan cómo fue su primera noche en la Suite del Líder de La Casa de los Famosos México

Karina Torres y Fede Vigevani regresaron a la convivencia de La Casa de los Famosos México 2026 tras pasar su primera noche en la Suite del Líder, donde fueron recibidos entre aplausos, risas y gritos por el resto de los habitantes, quienes no tardaron en preguntarles qué había ocurrido durante su estancia.

Fede, quien obtuvo el beneficio tras convertirse en el primer líder de la temporada, aseguró que ambos descansaron muy bien y destacó las comodidades de la suite. “La cama es otra cosa, es inteligente y se mueve de arriba y de todo”, comentó el creador de contenido, añadiendo que durmió toda la noche.

Durante la conversación, Karina recordó que estaba nerviosa antes de subir a la suite, mientras que las bromas entre los habitantes no se hicieron esperar. Incluso, respondió con humor a los comentarios de sus compañeros al asegurar que Fede “la respetó” y no dejó de describirlo como “todo un caballero”.

Por su parte, Fede reveló que, al llegar a la Suite del Líder, ambos disfrutaron de chocolates y jugaron una partida de billar antes de descansar. El momento generó divertidas reacciones entre los habitantes y se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de la casa durante el inicio de la nueva temporada del reality.