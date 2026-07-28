La Casa de los Famosos México 4 ya comenzó: 18 celebridades buscan la victoria

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó oficialmente este fin de semana con el estreno del primer capítulo, donde 18 celebridades aceptaron el desafío de permanecer aisladas del mundo exterior mientras son observadas las 24 horas del día.

El reality show, que promete emociones intensas y estrategias complejas, ya tiene a sus participantes dentro de la casa y desde la primera gala se comenzaron a tejer las primeras alianzas.

Cada decisión, alianza o conflicto dentro de la competencia puede cambiar el rumbo del juego, pues al final será el público quien tenga la última palabra.