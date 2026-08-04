La intuición es un proceso mental rápido que surge antes de la lógica

La intuición, ese saber instantáneo que guía decisiones sin la mediación del razonamiento consciente, responde a la capacidad de la mente para procesar información en fracciones de segundo articulando datos del pasado mucho antes de que la lógica tome el control, según el especialista Luis Bravo.

Este proceso se produce cuando el cerebro necesita responder con máxima rapidez ante un escenario complejo, y toda la experiencia acumulada a lo largo de la vida, incluyendo lo visto en otras personas, televisión o películas, queda almacenada para ser utilizada automáticamente.

Lo que comúnmente llamamos intuir no es más que un proceso de información rápida en el cerebro que permite anticipar situaciones sin necesidad de un análisis consciente prolongado.