Ladrón queda atrapado en letrina y pide ayuda a sus víctimas en Masaya 

Un sujeto identificado como Adonis José Calderón fue sorprendido robando en una vivienda de Masaya y se ocultó en una letrina, donde quedó atrapado. El hombre pidió ayuda a las propias víctimas para salir del lugar.

Calderón, conocido como El Tico, ya tenía listo para robarse un televisor, cocina, arrocera y tanque de gas cuando fue descubierto. Para evitar la captura, se lanzó al interior de la letrina, pero a los pocos minutos no aguantó la fetidez, según reportes periodísticos.

La Policía Nacional recibió al sujeto y, tras darle un baño, lo puso tras las rejas. El hecho ocurrió en el barrio Sacuanjoche, jurisdicción de Más Allá.