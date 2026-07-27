Lamine Yamal, entre los favoritos al Balón de Oro tras una temporada histórica

El joven español Lamine Yamal continúa consolidándose como uno de los grandes nombres del fútbol mundial y aparece entre los principales candidatos para conquistar el Balón de Oro 2026.

Tras una temporada brillante con su club y un papel determinante en la conquista de la Copa Mundial 2026 con España, el extremo ha sido destacado por su talento, desequilibrio y capacidad para marcar diferencias en los momentos más importantes.

Con apenas 19 años, Yamal podría convertirse en uno de los ganadores más jóvenes en la historia del prestigioso galardón, reafirmando su condición como una de las máximas estrellas del fútbol internacional.