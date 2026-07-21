Lanzan globos a las aguas de Casares como acto de fe por la recuperación de pescadores desaparecidos

Familiares de los pescadores de la embarcación “Roxana Dos” lanzaron globos en el balneario Casares. Clamaron a Dios por la recuperación de los desaparecidos en aguas costarricenses.

El trágico naufragio ocurrió el pasado lunes 8 de junio en el Pacífico. Cuatro nicaragüenses desaparecieron tras sufrir el percance en las costas de Costa Rica.

En aquella fecha, el joven Abraham Ríos fue rescatado con vida en territorio costarricense. El náufrago había sobrevivido aferrándose a un peñasco de Isla Murciélago.

Iglesias evangélicas lideraron profundas cadenas de oración junto a los afectados familiares. Todos oraron con fe por el pronto hallazgo de los cuerpos.

Por Luis Campos.