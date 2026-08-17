Las 15 nuevas películas que Disney lanzará entre 2026 y 2029. Muchas de ellas live action o sagas

Orden cronológico: Avengers: Doomsday — 18 de diciembre de 2026Disney’s Hexed — 25 de noviembre de 2026Ice Age: Boiling Point — 5 de febrero de 2027Gatto — 5 de marzo de 2027The Simpsons Movie 2 — 3 de septiembre de 2027Star Wars: Starfighter — 28 de mayo de 2027The Bluey Movie — 6 de agosto […]

Orden cronológico:

Avengers: Doomsday — 18 de diciembre de 2026
Disney’s Hexed — 25 de noviembre de 2026
Ice Age: Boiling Point — 5 de febrero de 2027
Gatto — 5 de marzo de 2027
The Simpsons Movie 2 — 3 de septiembre de 2027
Star Wars: Starfighter — 28 de mayo de 2027
The Bluey Movie — 6 de agosto de 2027
Frozen 3 — 24 de noviembre de 2027
Incredibles 3 — 16 de junio de 2028
Lilo & Stitch 2 — 26 de mayo de 2028
Tangled — 31 de marzo de 2028
X-Men — 5 de mayo de 2028
Ghost Market — marzo de 2028
Clay — 2028
Coco 2 — noviembre de 2029