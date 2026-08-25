Las bajas presiones atmosféricas siguen generando un ambiente caluroso y presencia de lluvias en Nicaragua

Por Geydi Solórzano.

El territorio nacional experimenta la influencia de bajas presiones atmosféricas asociadas a una nueva vaguada que se desplaza desde el noroeste del Mar Caribe hacia el litoral nicaragüense. De acuerdo con los reportes del InstitutoNicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena), estas condiciones mantendrán precipitaciones focalizadas, acompañadas de vientos moderados a fuertes y un ambiente caluroso en gran parte del país.

Según Ofena el paso de la onda tropical favorecerá el desarrollo de nubosidad y condiciones de lluvia, las que afectarán principalmente desde la franja del Caribe hacia la región central y la zona del Triángulo Minero. Las autoridades señalan que la mayor concentración de humedad se quedará en las regiones autónomas, donde se esperan mayores acumulados pluviales, mientras que el Pacífico registrará condiciones más estables y escasas precipitaciones.

Los vientos moderados continuarán percibiéndose con mayor notoriedad en las zonas del centro y sur del territorio nacional. Las rachas esperadas según los monitoreos alcanzan velocidades significativas:

• Región del Pacífico: Rachas entre los 29 y 67 km/h.

• Región Central: Vientos con velocidades de 29 a 70 km/h.

• Región del Caribe: Rachas estimadas entre los 33 y 50 km/h.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá caluroso bajo la influencia de las altas presiones. Los termómetros marcarán las siguientes máximas por regiones:

• Pacífico: Entre 29°C y 37°C.

• Región Central: Entre 26°C y 32°C.

• Caribe: Con un clima menos caluroso, oscilando entre los 25°C y 29°C.

Las instituciones de monitoreo climático recomiendan a la población y a las embarcaciones mantenerse atentas a las variaciones del viento y el estado del tiempo, especialmente en las zonas costeras y de navegación.