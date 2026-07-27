LeBron James inicia un nuevo capítulo con los Sixers: el rey persigue un legado imposible

La NBA vuelve a estremecerse. LeBron James, el jugador que redefinió la grandeza durante más de dos décadas, vestirá el uniforme de los Philadelphia 76ers en lo que apunta a ser el último gran desafío de una carrera irrepetible. La franquicia confirmó la incorporación del cuatro veces campeón de la NBA, quien llega con la misión de devolver a Filadelfia a la cima del baloncesto y perseguir un hito nunca antes alcanzado: conquistar un campeonato con una cuarta organización diferente.

Hablar de LeBron James es hablar de un atleta que convirtió la excelencia en rutina. Desde su debut en 2003, el alero transformó cada cancha en un escenario donde la inteligencia superó a la fuerza y la visión del juego desafió cualquier límite. Su carrera no se construyó únicamente con puntos, asistencias o rebotes, sino con la capacidad de elevar el nivel de todos los equipos que integró y de mantenerse en la élite cuando generaciones enteras aparecieron y desaparecieron a su alrededor.

Mientras otros dominaron una época, LeBron conquistó varias. Reinó sobre distintas eras, distintos rivales y diferentes estilos de juego sin perder vigencia. Su influencia trascendió las estadísticas: convirtió cada posesión en una lección de lectura táctica, cada pase en una invitación al espectáculo y cada temporada en un recordatorio de que la longevidad también puede ser una forma de grandeza.

Ahora, Filadelfia recibe mucho más que a una superestrella. Recibe a un arquitecto del baloncesto moderno, un líder acostumbrado a cargar con la presión de los momentos decisivos y un competidor que, incluso a los 41 años, sigue creyendo que las páginas más memorables de su historia aún están por escribirse. Los Sixers apuestan por la experiencia de un hombre que ha convertido lo extraordinario en costumbre y que buscará cerrar su carrera dejando una última huella imborrable en la NBA.

Kevin Moisés Cruz / Canal 10 Deportes