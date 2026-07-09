Liberan a la anestesióloga y karateka acusada por supuestamente haber golpeado a un hombre en una fritanga de Managua

Un rayo de esperanza ha iluminado el calvario de Harley Diana Mojica Gaitán, la joven anestesióloga, madre y karateca, de 28 años, que permanecía tras las rejas desde el pasado 2 de junio. La jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, ordenó la tarde de este miércoles la libertad inmediata de la fémina, tras sustituir la prisión preventiva por la obligación de presentarse a firmar una vez al mes.

La decisión judicial se tomó por razones humanitarias al considerar que la joven es madre y única responsable del cuidado de su hija, de 5 años de edad. Mojica enfrenta un proceso por el delito de lesiones graves contra Germán Antonio Urbina Salguera, derivado de una pelea ocurrida el pasado mes de diciembre de 2025 en una fritanga de Managua, donde ella trabajaba en el área de cocina para pagar el costo de una maestría que estaba estudiando.

Según la defensa y la familia de la acusada, existen videos que demuestran que la deportista de alto rendimiento actuó en legítima defensa al utilizar sus conocimientos de artes marciales para inmovilizar al hombre, quién presuntamente agredía a varias mujeres en el lugar. Tras este cambio de medida cautelar solicitado por la Fiscalía y su abogado defensor, la joven esperará en libertad el inicio de su juicio que está programado para el próximo 3 de agosto.

Por Jairo Castillo.