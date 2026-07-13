Liberarán a más de 2 mil reos comunes el próximo 17 de julio

La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que más de 2 mil privados de libertad que cumplían sentencia por diferentes delitos en el Sistema Penitenciario Nacional terminarán sus condenas en sus hogares después que el próximo 17 de julio reciban por parte del gobierno el beneficio legal de convivencia familiar.

De acuerdo con la copresidenta el otorgamiento de este beneficio legal forma parte de las actividades del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista que se conmemorará el próximo 19 de julio.

A través de esta medida el Estado buscar brindar a los reclusos la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en los centros penitenciarios, donde se mantienen programas activos de reinserción social y educación superior para los reclusos, incluyendo la inauguración de licenciaturas y formación técnica en distintos penales del país.

Por Anduriña Ortiz.