Linda Vista: Dos lesionados en choque de motos por irrespetar señal de alto en reparto

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas ocurrido en el reparto Miraflores, de Llantaza una cuadra al este, sector de Linda Vista, Distrito 2 de Managua, dejó como saldo a ambos conductores con lesiones de consideración luego de que uno de ellos no respetara una señal de alto que regulaba el cruce.

El motociclista Claudio Castillo transitaba de sur a norte confiado en su derecho de vía, mientras que Derick Ojen circulaba de oeste a este donde existe claramente una señal de alto, lo que provocó el impacto entre ambos vehículos, según las primeras investigaciones.

Ojen fue trasladado por una ambulancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos al Hospital Salud Integral, mientras que Castillo fue llevado en vehículo particular al Hospital Carlos Roberto Huembes para recibir atención médica especializada.