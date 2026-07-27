Lionel Messi, elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por The New York Times

A sus 39 años, Lionel Messi continúa haciendo historia. El diario estadounidense The New York Times lo ubicó en el primer lugar de su ranking de los mejores futbolistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando el impacto que tuvo con la selección argentina durante todo el torneo y su capacidad para seguir marcando diferencias en la élite del fútbol.

En la clasificación elaborada por el medio, Messi superó a figuras como Kylian Mbappé (Francia), quien ocupó el segundo puesto, seguido por Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Pau Cubarsí (España), quienes completaron el Top 5 de la competición.

Según el análisis del periódico, el capitán argentino demostró que la edad no ha sido un impedimento para mantenerse en el más alto nivel, liderando a su selección con actuaciones decisivas y reafirmando por qué continúa siendo uno de los futbolistas más influyentes de la historia. Su desempeño en el Mundial 2026 volvió a emocionar a millones de aficionados alrededor del mundo y consolidó su legado como una de las máximas leyendas del deporte.