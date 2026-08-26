Dominik Livaković llega a Barcelona para revisión médica y definir su fichaje

El portero croata Dominik Livaković aterrizó este martes en Barcelona para someterse a una revisión médica con el club azulgrana. El meta del Fenerbahçe turco espera definir si se suma al equipo dirigido por Hansi Flick esta temporada.
Livaković, internacional absoluto con Croacia, llegaría para ser el segundo portero del Barcelona por delante del polaco Wojciech Szczęsny, quien aún tiene un año más de contrato.
La directiva del club mantiene una discusión abierta sobre si proceder con la incorporación de manera inmediata, lo que relegaría a Szczęsny al rol de tercer portero.