Lluvias dispersas en Nicaragua y 70% de probabilidad de ciclón en el Caribe

Nicaragua amanece con lluvias de manera dispersa debido a una masa de agua que se desplaza en el noroeste del país, influenciada por sistemas de bajas presiones que afectan principalmente esa región, según el pronóstico de los meteorólogos.

En paralelo, el mapa satelital del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, revela una perturbación en color rojizo que presenta un 70% de probabilidades de desarrollarse como ciclón en los próximos días, lo que mantiene en alerta a las autoridades de la región.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones climáticas durante las próximas horas.