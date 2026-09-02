Lluvias extremas por tifón Saudel causan graves inundaciones en China

La provincia de Fujian, al sureste de China, reporta una situación de emergencia debido a las fuertes inundaciones provocadas por lluvias extremas asociadas al tifón Saudel, que han superado los márgenes de absorción de los sistemas de drenaje locales y han anegado viviendas, calles y arrastrado vehículos en la ciudad de Ningdeh.

Las precipitaciones acumuladas desde el 31 de agosto han superado los 400 milímetros en varios puntos, con registros locales por encima de los 500 milímetros, según reportes oficiales. Las imágenes difundidas desde la zona muestran el agua penetrando en viviendas y arrastrando automóviles.

Las autoridades han activado medidas de emergencia ante el riesgo de nuevas inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.