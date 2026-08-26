Lluvias ligeras y altas temperaturas continúan incidiendo en el territorio nacional

Por Geydi Solórzano.

El Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena) ha emitido un informe sobre las condiciones atmosféricas que predominan en el territorio nacional, señalando la influencia de sistemas de altas y bajas presiones que continúan incidiendo en el clima del país.

Para las próximas horas se espera un incremento en la nubosidad que podría generar chubascos o lluvias ligeras en distintas zonas del territorio. El ambiente mantendrá condiciones calurosas en la mayor parte del país, con los siguientes rangos de temperaturas máximas estimadas: Región del Pacífico: 28°C a 37°C, Región Central: 27°C a 32°C, Región Caribe: 26°C a 32°C, Ofena advierte sobre la presencia de rachas de viento con velocidades variables según la región, las cuales podrían ameritar precaución en actividades al aire libre y navegación: Región del Pacífico: 26 a 67 km/h, Región Central: 35 a 64 km/h, Región Caribe: 34 a 51 km/h.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas, mantenerse hidratados y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas locales.