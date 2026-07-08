Lluvias y calor de 37°C en Nicaragua por onda tropical

El desplazamiento de una onda tropical sobre Nicaragua generará lluvias en las regiones Caribe y Central, mientras los fuertes calores continuarán en el occidente con temperaturas de hasta 37°C.

Los meteorólogos recomiendan a la población mantenerse hidratada y usar bloqueador solar. Los vientos alcanzarán rachas de 55 km/h.

Un sistema de baja presión frente a México y Guatemala tiene un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Cuatro ondas tropicales se desplazan en la región.