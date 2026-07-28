Los alimentos que recomiendan Harvard para bajar el colesterol malo

Reducir el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, representa uno de los pilares fundamentales para prevenir la acumulación de placa en las arterias y mitigar el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares, según coinciden expertos de instituciones como la Universidad de Harvard.

Una investigación respaldada por estos centros de prestigio destaca que la intervención dietética es la herramienta más efectiva para restaurar el equilibrio lipídico en el organismo, por encima de otros enfoques terapéuticos.

Incorporar alimentos específicos recomendados por especialistas permite controlar los niveles de LDL y proteger la salud cardiovascular de manera natural y sostenible.