Luis Chaparro se convierte en el último eliminado de La Casa de los Famosos México

Luis Chaparro se convirtió en el último eliminado de La Casa de los Famosos México durante la gala del domingo 30 de agosto de 2026, poniendo fin a su participación en el popular reality show.

El participante tuvo que abandonar la competencia después de enfrentarse a una nueva jornada de eliminación, en la que el público tuvo nuevamente un papel determinante para decidir quién continuaba dentro de la casa.

La salida de Chaparro generó diversas reacciones entre los seguidores del programa, quienes expresaron sus opiniones en redes sociales y debatieron sobre los participantes que todavía permanecen en competencia.

Con esta eliminación, la tensión aumenta dentro de La Casa de los Famosos México, mientras los habitantes que continúan en el reality se acercan cada vez más a la recta final y buscan conquistar el apoyo del público para convertirse en los favoritos de esta temporada.