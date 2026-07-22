Managua se alista para las fiestas de Santo Domingo con la Rosa del Camino

Las celebraciones en honor a Santo Domingo de Guzmán arrancarán este domingo 26 de julio con la tradicional Rosa del Camino, una peregrinación que partirá desde el Gancho del Camino hasta La Cruz del Paraíso, donde los managuas se encontrarán con la sierrita acompañando a la mayordoma de la fiesta.

El cronograma incluye una vigilia el viernes 24, un almuerzo para 1.500 niños de comunidades aledañas a La Sierra el sábado 25, y el triduo al santo que se celebrará el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio a partir de las 5 de la tarde.

La elección de la India Bonita, India Chiquita y Reina de la Fiesta se realizará el domingo 26 a las 4 de la tarde en las afueras de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, ubicada en las sierritas de Managua, con la participación de alrededor de 100 artistas y candidatas ataviadas con trajes tradicionales.