Managua se viste de fe y tradición con fiestas a Santo Domingo

Las calles de Managua comienzan a llenarse de fe, tradición y alegría con las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, una de las celebraciones más esperadas del mes, que este año incluye la décima edición.

El evento se realizará este 1 de agosto frente a Plaza Vistana, de la Rotonda Centroamérica 100 metros arriba, ofreciendo a las familias nicaragüenses un espacio para disfrutar de la gastronomía típica y la devoción religiosa.

La actividad, que combina sabor y tradición, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes celebran la bajada del Santo Domingo de Guzmán con alegría y fervor.