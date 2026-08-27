Managua: Solidaridad cambia la vida de una madre y sus hijos

La solidaridad ciudadana en Managua ha cambiado el rumbo de María Fernanda, una joven madre de 25 años que, junto a sus dos hijos y su madre enferma, clamaba por ayuda para combatir la hambruna, recibiendo víveres, dinero, leche, pañales y ropa.

Cientos de personas se han acercado al toldo instalado en la cena del Palina Fuente, en el Distrito 5, donde Fernanda permanecerá hasta las 6 de la tarde de este jueves para recibir muestras de apoyo, y un médico se ha comprometido a realizar una evaluación clínica integral de sus hijos este sábado.

La joven, cuyo hijo Jordi de un año presenta desnutrición y retraso en su desarrollo, expresó su sueño de verlo caminar y con un desarrollo normal, y confía en que su vida y la de su familia ha cambiado para bien.