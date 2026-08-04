Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa se convirtió en la primera participante eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el público decidiera su salida durante la primera gala de eliminación celebrada el domingo 2 de agosto. La cantante abandonó el reality tras quedar entre los seis nominados de la semana.

En la placa de nominados también figuraban Aldo Rendón, Yanet García, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz, quienes lograron permanecer en la competencia gracias al apoyo de los televidentes. Luis Chaparro fue el último concursante en disputar la permanencia junto a Mariana, pero finalmente obtuvo más votos para continuar en el programa.

La eliminación sorprendió a seguidores del reality, ya que durante la semana diversas encuestas y tendencias en redes sociales apuntaban a que Ximena Herrera sería la primera expulsada de la temporada. Sin embargo, el resultado oficial contradijo esos pronósticos y dejó fuera a Mariana Ochoa.

Con esta primera eliminación, la competencia continúa con los habitantes restantes, quienes buscarán mantenerse en la casa y avanzar en una temporada que ya comienza a generar intensas reacciones entre los fanáticos del popular reality mexicano.