Más de 100 mineros mueren soterrados por deslizamiento en Camerún 

Más de 100 personas perdieron la vida al quedar soterradas tras un deslizamiento de tierra registrado en una mina de oro a cielo abierto en la localidad de Zamboyé, ubicada en la frontera entre Camerún y la República Centroafricana, cuando los obreros realizaban labores de extracción del mineral.

Equipos de rescate fueron desplazados al lugar para recuperar los cadáveres y trasladar a los heridos a centros hospitalarios, mientras algunos trabajadores lograron salir por sus propios medios y otros presenciaron la muerte de sus compañeros, reportaron medios de comunicación locales.

Las labores de rescate continúan en la zona mientras las autoridades investigan las causas específicas del deslizamiento que ha conmocionado a la región fronteriza.