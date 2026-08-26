Más de 3,300 tortugas paslama anidan en Carazo y liberan tortuguillos

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) registró la llegada de 3,321 tortugas marinas de la especie paslama al Refugio de Vida Silvestre Río Escalante-Chacocente., en el municipio de Santa Teresa, Carazo, durante la segunda arribada masiva del año que duró dos días, con el acompañamiento del Ejército de Nicaragua como parte de la campaña nacional “Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”.

Las autoridades del Marena garantizaron el resguardo y traslado seguro de los huevos a viveros especiales dentro de áreas protegidas para aumentar el éxito de reproducción y la sobrevivencia de esta especie en peligro de extinción, logrando la liberación de 963 tortuguillos de paslama con la participación de 48 turistas y guardas ambientales.

En las costas de Nicaragua llegan cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, tora, paslama, carey, verde y cabezona, todas protegidas por la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.